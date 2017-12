15 de Novembro ganha outra e avança O 15 de Novembro venceu o Americano por 3 a 2, nesta quarta-feira à noite, em Campo Bom. Como já havia vencido o adversário na partida de ida, por 2 a 1, no Rio, a equipe gaúcha se classificou para as quartas-de-final da Copa do Brasil - irá enfrentar o Palmas. Assim como já tinha acontecido no primeiro jogo, o 15 de Novembro mostrou grande superioridade sobre o Americano. Aos 5 e 11 minutos, Dauri perdeu duas chances claras de abrir o placar. Aos 14, no entanto, após uma jogada de Marcelo Muller pela esquerda, Canhoto se antecipou à zaga adversária e fez 1 a 0. Aos 21 minutos, em nova jogada aérea, veio o segundo gol do 15 de Novembro. Patrício cobrou falta perto da linha de fundo e Bebeto, também de cabeça, fez 2 a 0. No segundo tempo, o domínio do 15 de Novembro continuou o mesmo. Aos 5 minutos, Dauri ampliou para 3 a 0 cobrando um pênalti de Sérgio Gomes em Bill. Depois, com a folga no placar, a equipe do interior gaúcho procurou administrar a vantagem. Perdeu três incríveis chances para ampliar com Dauri, Bill e Canhoto. Se descuidou em dois lances de contra-ataque e permitiu ao Americano descontar: Rondinelli, de falta, aos 29, e Sharley, aos 47, fizeram os dois gols dos cariocas.