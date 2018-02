15 de Novembro tem medo do próprio ímpeto O 15 de Novembro tem tantas vantagens no jogo que decide uma vaga para a final da Copa do Brasil, contra o Santo André, nesta quarta-feira, às 21h45, que a maior preocupação do técnico Mano Menezes é conter o ímpeto do time, acostumado a atacar e pouco concentrado na retenção da bola quando o placar está favorável. Tanto que durante a semana, em Canela, na serra gaúcha, o que mais se treinou foi a marcação. Afinal, o time de Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre, pode perder por um gol de diferença, desde que o adversário não marque cinco gols, para comemorar a maior façanha de seus dez anos de profissionalismo. Só um placar, a vitória do Santo André por 4 a 3, leva a decisão para os pênaltis. Os temores de Mano Menezes são justificáveis. O 15 de Novembro chegou a estar vencendo por 4 a 1 o primeiro jogo, no Pacaembu, dia 26 de maio e, por não saber o momento de passar a controlar o resultado, seguiu atacando e permitiu que o Santo André ainda chegasse com chances ao segundo jogo. A única dúvida do técnico está no ataque. Bebeto, que marcou dois gols em São Paulo, tenta se recuperar de uma contratura muscular para participar do jogo. Se for vetado pelos médicos do clube, será substituído por Belmonte. Desde que foi eliminado do Campeonato Gaúcho, dia 30 de maio, o 15 de Novembro vem se preparando exclusivamente para o jogo desta quarta-feira. Antes, o time vinha jogando, em média, a cada dois dias e meio, e começava a dar sinais de cansaço. Além de estar com a equipe ajustada, Mano Menezes conta com o fator local. Todos os torcedores de Campo Bom que comprarem ingressos serão levados de graça para o Estádio Olímpico, a 46 quilômetros de distância, em Porto Alegre, para incentivar o time. Até o final da tarde de terça-feira já estavam lotados 35 ônibus. "Teremos tantas vagas quantas forem necessárias", promete o gerente administrativo do clube, Luiz Fernando Rabelo. Os quinzistas - como são chamados os torcedores do 15 de Novembro - também acreditam que terão apoio de gremistas e colorados. O jogo será disputado no Olímpico porque o Estádio Sady Arnildo Schmidt, do 15 de Novembro, com apenas 2,8 mil lugares, não tem a capacidade exigida pela CBF para esta fase da competição.