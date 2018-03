15 de Novembro vence Americano em Campos O 15 de Novembro de Campo Bom provou que é o terror dos times cariocas. Nesta quarta-feira à noite, o time gaúcho venceu o Americano por 2 a 1, em Campos, pela primeira partida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Antes, o time, que ocupa apenas a quinta colocação no Campeonato Gaúcho, havia eliminado o Vasco, com uma vitória por 3 a 0 no Rio. Agora a equipe de Campo Bom só precisa de um empate ou até uma derrota por 1 a 0 para se classificar às quartas-de-final da competição. Ao Americano a vitória por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis, ou por qualquer outro placar que garante a classificação. Apesar de estar jogando fora de casa, o time gaúcho pressionou o tempo inteiro. Mas o primeiro gol só saiu aos 40 minutos da primeira etapa, com Gérson chutando forte. No segundo tempo, Dauri ampliou a vantagem aos 17 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Sete minutos depois, o zagueiro Ciro descontou para a equipe fluminense. As duas equipes voltam a se enfrentar dia 5 de maio, em Campo Bom.