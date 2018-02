15 feridos em choque de torcedores e policiais na Sérvia Quinze pessoas, entre policiais e torcedores, ficaram feridas neste sábado em distúrbios registrados durante a partida entre as equipes do Estrela Vermelha e do Banat, na cidade de Zrenjanin, no norte da Sérvia. Dois policiais ficaram gravemente feridos, enquanto três policiais e 10 torcedores tiveram ferimentos leves, segundo um comunicado policial divulgado pela agência de notícias Beta. Os choques começaram quando um grupo de torcedores do Estrela Vermelha tentou entrar sem ingressos no estádio, informou a Polícia. Um grupo de torcedores foi detido para ser interrogado por causa dos incidentes, o que fez com que a partida fosse interrompida por cerca de 10 minutos. O Estrela Vermelha de Belgrado venceu o Banat de Zrenjanin por 4 a 1, em partida válida pela 19.ª rodada do Campeonato Sérvio.