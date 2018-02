1.500 PMs para evitar uma guerra A Polícia Militar mobilizará 1.500 homens durante a noite e início da madrugada para impedir que gangues que integram as torcidas organizadas de Corinthians (Gaviões da Fiel) e Palmeiras (Mancha Alviverde) transformem o clássico de hoje à noite (21h, no Morumbi), o primeiro pelas semifinais do Paulistão/2003, em uma guerra. Além do forte policiamento dentro do estádio e nas cercanias do Morumbi (200 homens equipados com cassetetes e escudos; e outros 200 com armas de fogo), agentes estarão espalhados por pontos considerados críticos pela PM ? como estações de metrô, ônibus e corredores de acesso ao local da partida. A promessa de paz e de confraternização antes do jogo não ilude ninguém. Leia mais no Jornal da Tarde