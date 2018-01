2002: Arábia goleia nas eliminatórias A Arábia Saudita goleou a Mongólia por 6 a 0, nesta quinta-feira, na quarta rodada das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2002. Os sauditas, únicos invictos do Grupo 10, estão com 12 pontos, contra 4 de Bangladesh e Vietnã, que se enfrentam ainda hoje. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, a Arábia Saudita está bem perto da classificação para a fase seguinte, na qual os dez vencedores de grupo serão divididos em dois novos grupos. Os campeões desses dois grupos garantirão vaga na Copa. Os vices disputarão um mata-mata para definir quem vai à repescagem com uma seleção européia.