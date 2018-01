2006: Fifa já tem 11 patrocinadores A Fifa já fechou contrato com 11 dos 15 patrocinadores principais para a Copa do Mundo de 2006 e espera completar o pacote até o fim do ano. ?Estamos em fase final de negociação com duas grandes empresas. Em pouco tempo, teremos acertado com todos os patrocinadores?, disse o suíço Joseph Blatter, presidente da Fifa. As empresas que já estão garantidas no próximo Mundial são: Adidas, Budweiser, Coca Cola, Avaya, McDonald?s, Gillette, Toshiba, Yahoo, Hyunday e Deutsche Telekom. O Comitê Organizador também está otimista com relação ao acerto com patrocinadores. ?Felizmente, a crise econômica mundial não está nos afetando. O número de bons patrocinadores interessados é cada vez maior?, afirmou Horst Schimidt, vice-presidente do Comitê. O único problema para os dirigentes alemães é que não podem fechar acordo com empresas que sejam concorrentes dos patrocinadores oficiais da Fifa. Isso impede, por exemplo, que a Mercedes Benz ? tradicional parceira da Federação Alemã ? seja uma das patrocinadoras do Comitê Organizador, porque a Fifa tem contrato com a montadora sul-coreana Hyundai. O mesmo ocorre com a cervejaria Bitburger (?bloqueada? pela norte-americana Budweiser) e com a gigante do setor eletrônico Siemens ? a Fifa tem contrato com a holandesa Phillips. Para evitar os problemas ocorridos no Mundial deste ano, em que muita gente ficou sem ingresso porque a empresa responsável pela distribuição atrasou a entrega, a Federação Alemã comandará o sistema de vendas para 2006.