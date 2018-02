29 suspeitos são presos por morte de torcedor do Flamengo

A polícia prendeu, na quinta-feira, 29 pessoas acusadas de matar Germano Soares da Silva, de 43 anos, espancado enquanto se dirigia para um jogo de basquete entre Flamengo e Vasco em Niterói, região metropolitana do Rio. Os suspeitos foram identificados por câmeras de segurança de prédios na região da Praça XV, centro do Rio, onde um grupo de torcedores do Flamengo foi encurralado por rivais do Vasco e do Botafogo. O crime ocorreu no dia 16 de novembro. Imagens divulgadas neste domingo pelo Fantástico mostram que os torcedores do Flamengo foram surpreendidos por grupo um armado com pedaços de pau, barras de ferro e pedras. Os rubro-negros ainda tentaram fugir mas foram alcançados na altura da Avenida Presidente Antônio Carlos, em frente ao prédio do Tribunal de Justiça, onde Germano foi espancado até a morte. Em uma cena, pode se ver um torcedor do Vasco, identificado como Rafael da Silva Rodrigues, carregando a camisa ensangüentada de Germano como troféu. As fitas serão usadas como prova contra os suspeitos, que serão acusados de formação de quadrilha e agressão. Pelo menos seis responderão também por homicídio. A polícia procura ainda Leandro Scorza, identificado como um dos agressores que ajudou a espancar Germano. Dentre os presos, há representantes de torcidas organizadas como a Fúria Jovem, do Botafogo e a Força Jovem, do Vasco. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção ao Adolescente (DPCA), uma vez que há menores envolvidos no ataque. Os suspeitos foram presos em casa, na madrugada de quinta-feira.