3 perguntas para Aloisio, atacante do Shandong Luneng

Por que os chineses contratam tantos brasileiros?

Os chineses admiram muito o jeito como o brasileiro joga. Eles gostam da técnica e do drible. Aqui o futebol é mais corrido. No Brasil é mais técnico e mais cadenciado. Eles procuram a mistura.

A diferença é muito grande entre os dois estilos?

Existe uma troca. Os chineses estão no caminho certo. Existem grandes jogadores no meu time, no do Felipão e do Conca. Alguns chineses são até mais técnicos do que alguns brasileiros.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quanto tempo você pretende ficar na China?

Pretendo cumprir meus dois anos de contrato e, se renovar, quero ficar mais cinco aqui. Quero construir a minha independência financeira.