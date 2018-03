30 mil assistem a treino do Real Madrid Cerca de 30 mil torcedores assistiram nesta terça-feira, na cidade de Kunming, sudoeste da China, a um treinamento coletivo do time do Real Madrid. Os torcedores pagaram entre 22 e 95 dólares para ver de perto astros como Ronaldo, Raúl, Zidane e, principalmente o inglês David Beckham - o mais assediado pelo público. Disputado entre titulares e reservas, o treinamento durou cerca de 60 minutos e serviu para que o técnico Carlos Queiróz pudesse esboçar o esquema tático que pretende implantar na equipe, já com o astro inglês. Queiróz escalou Beckham pelo lado direito do campo, enquanto que Luis Figo foi deslocado para a esquerda. No dia 2 de agosto, o Real Madrid vai enfrentar a seleção da China, em Pequim, no primeiro da série de quatro amistosos em território chinês.