30 mil ingressos vendidos em Ribeirão Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos em Ribeirão Preto para o jogo de domingo, entre Botafogo e Corinthians, no estádio Santa Cruz, pelo Campeonato Paulista. De acordo com o diretor de marketing do clube, Júlio César Barbosa, a expectativa de casa cheia no estádio só está se confirmando. "Temos um grande estádio e o jogo é uma decisão. Vamos ter casa cheia e a certeza de um bom espetáculo." A administração do clube não tem como precisar a quantidade total de ingressos que já foram vendidos mas garante que existem 3 mil bilhetes reservados para o dia jogo. "Mesmo que todos sejam vendidos antecipadamente, o torcedor que vier assistir o jogo no domingo encontrará ingresso. São apenas 3 mil e já avisamos para evitar tumulto", confirma Barbosa. Neste momento, além de se preocupar com a vitória para se manter na briga pela classificação, os dirigentes querem evitar que aconteçam problemas como os de São José do Rio Preto, quando São Paulo x Palmeiras fizeram um jogo para mais de 40 mil pessoas e vários tumultos foram registrados. Até o momento a Polícia Militar não divulgou o total de policiais que trabalharão no jogo. Quanto ao time, o técnico Lori Sandri só deve divulgá-lo momentos antes do jogo. Sem contar com Luciano Ratinho e Cris, suspensos, e os retornos de Gustavo e Bell, o time terá, ao todo quatro mudanças. César entra no lugar de Ratinho e Bell no de Cris. Renatinho e Anderson Silva vão para o banco, já que Gustavo e Rogério tem vaga assegurada. O Botafogo tem 20 pontos ganhos e está na sétima colocação.