5 motivos para o palmeirense já encomendar a faixa de campeão

O torcedor do Palmeiras está ansioso. Não via a hora de passarem os jogos da seleção, da data Fifa acabar e o Campeonato Brasileiro finalmente voltar. O dia chegou e, se o alviverde conseguir um bom resultado contra o Atlético-MG na noite desta quinta-feira, fica muito perto de conquistar o título, podendo garantir a taça já na rodada do fim de semana. Se você é daqueles que prefere ter calma e prudência antes de comemorar qualquer coisa, veja motivos para confiar e até já garantir a sua faixa de campeão para imortalizar o momento:

- Vantagem na tabela

Por mais que faltem quatro rodadas para o fim do Brasileirão e nada esteja definido, fica difícil dizer que a vantagem do Palmeiras não é algo considerável. Com 12 pontos em disputa, o alviverde tem quatro de vantagem para o Flamengo e, caso vença o Atlético-MG nesta noite, terá pelo menos seis pontos de frente para o segundo colocado com apenas três rodadas para o fim do torneio.

- Consistência do time

O time do Palmeiras é um dos poucos que consegue fazer uma boa campanha tanto dentro de casa quanto fora dela. Dos 70 pontos conquistados pelo alviverde até agora no Brasileirão, 40 foram conquistados como mandante e 30 como visitante, o que representa a melhor campanha atuando fora de seus domínios em todo o campeonato.

- Sintonia com a torcida

A ótima campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro empolga os torcedores do clube em todo o Brasil. No embarque para o jogo contra o Atlético-MG, na última terça-feira, a torcida, que não comemora um título brasileiro desde 1994, não escondeu a emoção de ver o time perto de conquistar a taça e lotou o aeroporto de Congonhas para apoiar o time.

- Força do elenco

Indiscutivelmente, o elenco do Palmeiras é um dos mais fortes do Brasil. Que outro treinador do Brasil tem atacantes do quilate de Alecssandro, Lucas Barrios, Erik e Leandro Pereira como opção no banco de reservas? E na zaga: além dos titulares Vitor Hugo e Mina, conta com toda a experiência de Edu Dracena como opção para Cuca. Isso sem falar de Gabriel Jesus, possivelmente o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro na atualidade.

- Oscilação dos adversários

Muitos times ensaiaram uma perseguição ao Palmeiras no campeonato, mas nenhum deles empolgou. Primeiro foi o Corinthians, que desmoronou após a saída de Tite. Depois veio o Atlético-MG, com seu ataque estrelado, mas que falha muito na defesa. Em seguida veio o Flamengo e a força de sua torcida, mas que acabou "tropeçando na empolgação" e caiu na tabela e agora aparece o Santos, que, apesar de ter um time forte, perdeu pontos preciosos para times como América-MG, Figueirense e Internacional.