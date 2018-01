A-2: Noroeste x Juventus abrem rodada Pensando em manter sua recuperação e alcançar sua terceira vitória consecutiva, o Noroeste recebe o invicto Juventus, nesta sexta-feira à noite, a partir das 20h30, no Estádio Alfredo de Castilho, na abertura da quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Depois de trocar o técnico Juninho Fonseca por Ivo Secchi, o time de Bauru vence Matonense e Oeste, chegando aos seis pontos. O Juventus, com 10 pontos, é vice-líder, atrás apenas do São Bento, que tem 100% de aproveitamento, ou seja, 12 pontos. A rodada será completada sábado, com três jogos, e domingo com seis jogos. Mudança - Em Itápolis, a direção do Oeste resolveu demitir o técnico João Ricardo, que perdeu os quatro primeiros jogos. Os favoritos para assumir seu lugar são Zé Humberto e Ivair Cenci.