A-2: Taquaritinga mantém liderança O Taquaritinga não venceu em casa o Comercial, mas o empate em 1 a 1, sábado à noite, foi o suficiente para mantê-lo na liderança isolada do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A-2. Após oito jogos, o líder tem 17 pontos, dois a mais do que o Bandeirante que neste domingo enfrenta o Rio Preto. O Comercial, com 10 pontos, é o quinto colocado. Em Sertãozinho, ainda sábado, o time da casa foi surpreendido pelo Olímpia, por 3 a 2. Nem o estreante técnico Roberto Fonseca evitou o novo tropeço, que deixou o Sertãozinho com nove pontos, em sexto lugar. O Olímpia, que venceu pela segunda vez seguida, está com seis pontos, em penúltimo lugar. A rodada teve ainda três jogos à tarde: Juventus 2 x 1 Bragantino, Nacional 1 x 1 Noroeste e Taubaté 7 x 2 Matonense. Quatro jogos completam a oitava rodada neste domingo.