A-3: Duelo de tradição em Araraquara Um clássico do interior que já levou muitos torcedores aos estádio será realizado neste domingo cedo, a partir, das 10h, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), onde se enfrentam Ferroviária e XV de Piracicaba. Na década de 70 eles protagonizaram importantes duelos pela elite paulista, mas agora se enfrentam pelo Campeonato Paulista da Série A-3. A atração terá transmissão da Rede Vida. A Ferroviária, com apenas três pontos e na quarta posição, vai estrear o técnico Carlos Rossi, que substitui Márcio Ribeiro. Ele foi demitido mesmo após a vitória em casa, por apenas 1 a 0, sobre o Votuporanga. Já o time piracicabano espera manter a sua boa terceira posição dentro do Grupo 1, com cinco pontos após três rodadas. OUTROS JOGOS - Vice-líder, com seis pontos, o Monte Azul vai ter que segurar (fora de casa) o Rio Claro, que tem apenas um ponto e está em sétimo lugar. A novidade será a estréia do técnico Sérgio Clérice no time da casa, no lugar de Zezito. Pelo Grupo 2, às 11h, o Ecus faz sua estréia em Suzano (SP) diante do Grêmio Barueri. O time de Suzano reencontra sua torcida depois de ficar sujeito até a não disputar a competição por falta de 10 mil lugares em seu campo, o Estádio Francisco Marques Figueira. Ambos têm três pontos dentro do Grupo 2. Vice-líder, com sete pontos, o São Vicente é favorito em casa diante do Primavera, apenas um ponto e na oitava posição. Outro favorito por atuar em casa é o São José, quarto colocado com sete pontos, e que receberá o Taboão da Serra, lanterna sem pontuar. Confira todos os jogos da 4.ª rodada: 10h - Ferroviária x XV de Piracicaba (Rede Vida); 11h - Ecus x Grêmio Barueri e São Vicente x Primavera; 15h - Rio Claro x Monte Azul; 15h30 - São José x Taboão da Serra; 16h - Jaboticabal x Votuporanga.