A-3: XV x Palmeiras-B agita Piracicaba Com a expectativa de grande público, XV de Piracicaba e Palmeiras B se enfrentam na noite desta sexta-feira, a partir das 20h30, no Estádio Barão da Serra Negra, pelo Campeonato Paulista da Série A3. O jogo abre o returno da segunda fase. Os dois travam uma disputa acirrada no Grupo 3, juntamente com o líder Monte Azul. São esperadas pela diretoria mais de 10 mil torcedores para a partida, mesmo porque este confronto pode praticamente garantir o acesso para um dos times. O Palmeiras, segundo colocado com cinco pontos, ainda não perdeu nesta fase. O time conquistou uma vitória e dois empates, o último deles em 2 a 2 com o próprio XV, no Palestra Itália, pela terceira rodada. Os paulistanos apostam nos gols do artilheiro Alex Afonso, que já marcou 19 vezes. O time do interior aposta suas fichas nos dois jogos que fará em Piracicaba dos três restantes. O empate em São Paulo foi visto com bons olhos pelo grupo e pela comissão técnica. "O que não podemos é achar que por jogar duas partidas em casa a vitória está garantida. Temos que entrar com muita garra e humildade para conseguir nosso objetivo", disse o técnico quinzista, Paulo César Catanoce. Serão mais três rodadas para definir os quatro times que conquistarão vagas para a Série A2 em 2006, sendo duas de cada grupo. O Monte Azul lidera o Grupo 3, com seis pontos, enquanto o Grupo 4 tem o Grêmio Barueri na liderança, com nove pontos. No sábado acontecem dois jogos: Monte Azul x Itararé, às 15 horas, e São José x Rio Claro, às 19 horas. A rodada será fechada domingo, às 10 horas, com o jogo entre Grêmio Barueri e XV de Jaú.