A 43 dias da Copa, Valdivia ainda não se vê garantido na lista final do Chile

SÃO PAULO - Presença constante nas convocações do técnico Jorge Sampaoli durante as eliminatórias da Copa do Mundo, Valdivia ainda não se vê garantido na lista final do técnico da seleção do Chile. "Garantido só mesmo o Messi. Eu não sei ainda se vou jogar o Mundial", disse Valdivia, que pode disputar seu segundo Mundial - em 2010, o meia foi convocado para a Copa da África do Sul pelo técnico Marcelo Bielsa.

Mesmo sem cravar a própria convocação, o meia do Palmeiras deve estar entre os 23 jogadores chilenos que disputarão a competição no Brasil. Segundo o próprio jogador, os atletas do país se apresentarão oficialmente no dia 19 de maio, a 25 dias da estreia contra a Austrália.

No último domingo, Sampaoli antecipou o nome de dez jogadores. Todos atuam no futebol chileno, que teve seu campeonato nacional encerrado neste domingo, com título do Colo Colo. Só Universidad de Chile (12.ª colocada no Chileno), Universidad Católica (vice-campeã), O''Higgins (quarto colocado) e Unión Española (nona) tiveram jogadores convocados.

A base da seleção chilena atua no futebol do exterior. Entre eles estão Arturo Vidal, Mauricio Isla (Juventus), Alexis Sánchez (Barcelona), Vargas (Valencia) e Federico Fernandéz (Fiorentina). Do futebol brasileiro podem ser chamados Valdivia (Palmeiras), Mena (Santos) e Aránguiz (Inter).

Caso seja convocado, Valdivia desfalcará o Palmeiras em quatro partidas do Campeonato Brasileiro, pois a sexta rodada da competição será disputada a partir do dia 21. O jogador deixaria de enfrentar o Figueirense e o Botafogo em casa, além da Chapecoense e o Grêmio fora.

Valdivia foi convocado pela primeira vez em 2005. No total, em 56 jogos pela seleção, o meia marcou quatro gols. Na Copa 2014, o Chile não terá vida fácil. Depois de enfrentar os australianos na estreia, em Cuiabá, a equipe sul-americana pegará a Espanha no Maracanã e a Holanda na Arena Corinthians. Se passar às oitavas de final, o Chile jogará contra uma seleção do grupo do Brasil.