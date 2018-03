A arma do Cruz Azul usa unhas pintadas Sujeito de poucas palavras, sempre com a cara amarrada, excêntrico, ou, como define o jornalista mexicano Santiago Puentes, um ?loco?. Juan Francisco Palencia sabe que tem uma imagem péssima na imprensa de seu país. E não se esforça para ser simpático. De trancinhas, unhas das mãos pintadas na cor vinho, saiu do treino do Cruz Azul, ontem, no CT do Palmeiras, decidido a não falar, principalmente com os repórteres de seu país. Mas as unhas pintadas eram uma cartão de visitas difícil de desprezar. As mulheres mexicanas gostam de suas unhas coloridas? ?Umas gostam, outras não?, responde ele, secamente. Diante da insistência do repórter sobre o assunto, é incisivo. ?Prefiro falar da partida e não da minha estética.? Leia mais no Jornal da Tarde