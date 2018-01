A aventura dos irmãos "mosqueteiros" O slogan "um por todos, todos por um", descreve com exatidão a relação do clã Espíndola com o futebol e com a vida. Os irmãos Júlio César, goleiro do Flamengo, Jânderson Espíndola, atacante do Bangu e Júnior, zagueiro atualmente desempregado, formam um trio que poderia ser chamado de "Os Três Mosqueteiros". Leia matéria completa no JT