'A base está aí', diz Marciel após golaço contra o Fluminense

Em seu primeiro jogo como titular no Corinthians, o garoto Marciel mostrou personalidade e marcou um golaço. Coube a ele abrir caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense nesta quarta-feira, no Itaquerão. Com o triunfo, a equipe chegou aos 49 pontos e abriu sete de vantagem para o Atlético-MG, segundo colocado.

"A base esta aí. No Terrão ou aqui. Dei um corte, e marquei de direita. Foi um bonito gol", disse o volante. Com a boa atuação desta quarta-feira, Marciel já projeta o clássico de domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Ele deverá ser titular novamente no lugar de Elias, que está com a seleção brasileira nos Estados Unidos.

"Estou feliz pelo gol, sem palavras. Trabalhar forte para o clássico, pois quem sabe posso receber outra oportunidade. Treinava forte, esperei minha chance, hoje tive, fui feliz com o gol", disse.

A atuação de Marciel, Malcom e Guilherme Arana, todos revelados nas categorias do Corinthians, foi bastante elogiada pelo goleiro Cássio. "Os meninos tiveram a nossa confiança para jogar. Temos confiança nesses moleques e por isso fizemos um grande jogo. Fizeram uma grande partida", afirmou.