A cabeça girando

Contos de fadas são maravilhosos, mas, muitas vezes, podem ser aterrorizantes. No fundo, são um pouco dos dois. Vejamos, então: pense em um menino de poucos recursos, do extremo da zona norte de São Paulo, que, como todos os garotos ao seu redor, sonha em ser jogador de futebol. Mostra qualidades, começa a fazer uma pequena reputação nas redondezas.

Aparece imediatamente um “representante”, que o leva a um time grande. Começa assim a história de Gabriel Jesus no Palmeiras. Desde o primeiro momento fica claro que é um fora de série e a sucessão de acontecimentos a partir de sua chegada no clube obedece a uma velocidade espantosa até para os dias de hoje. Passa como um meteoro pelas equipes da base, fazendo gols atrás de gols. Em meses, passa de atração a real esperança do clube.

Notado rapidamente, sua presença é reclamada no periclitante time principal do Palmeiras de fins de 2014. A torcida reconhece seu talento e quer vê-lo no time. Entra na equipe em 2015 e o que se viu na base se repete no principal. Não toma conhecimento de nada nem de ninguém. Recebe e distribui pontapés sem se intimidar. Parece até gostar do embate físico, da hostilidade, violência e dureza do futebol adulto.

Faz seu primeiro gol no time principal em julho de 2015, portanto pouco mais de um ano atrás. Apenas pouco mais de um ano atrás. Em Dezembro de 2015 já é absoluto na equipe campeã da Copa do Brasil na final contra o Santos. Imediatamente desperta a atenção dos predadores internacionais e é contratado pelo Manchester City por quantia milionária, restando ao Palmeiras pelo menos o consolo de conservá-lo até o final de 2016.

Com essa transferência, o garoto do Jardim Peri torna-se num homem rico, depois de um ano praticamente de carreira. Continua, no entanto, atuando como se nada fosse, parece que sua súbita fortuna e a proximidade de sua partida não o afetam em nada. Continua fazendo gols e levando amarelos e vermelhos. Chega até a seleção, onde também não toma conhecimento de ninguém e se torna parte importante de espécie de redenção do nosso futebol expressa nessas eliminatórias.

Como de hábito, parece feliz despreocupado. Só que no jogo de quarta feira, ao fazer o gol que abriu o placar no Independência, caiu no choro. Por que? Explicação dele mesmo: “Porque é um dos últimos jogos que eu estou fazendo no Palmeiras”.

Parece coisa estudada e frase feita, mas não creio. Acredito mais que, num momento inesperado, desceu sobre ele não o sentimento do ganho, mas da perda. É como se percebesse como foi rápido, como tudo está terminando rápido demais por aqui. Desceu sobre ele a descoberta da velocidade anormal e desumana de como tudo isso aconteceu. Desceu sobre ele, talvez, o medo, em vez da alegria.

Claro, é medo passageiro, diante das vantagens evidentes. Mas a essa felicidade que chegou sem passado não o estaria atordoando um pouco? Sofreu uma torção de vida, uma modificação de uma violência que provavelmente poucos, ou nenhum jogador, sofreu antes. Nem Pelé, muito menos Pelé, que sempre jogou entre nós protegido pelo carinho e pela praia.

Como será a Manchester que surge nos sonhos de Gabriel Jesus quando pensa em sua nova cidade? Como será o time em que vai jogar? Tem para lhe dar segurança apenas as palavras de Guardiola, confiáveis, é claro, mas palavras.

Gabriel Jesus, em certo sentido, já é um boleiro dos nossos dias, solicitado para entrevistas, declarações, fotos, comerciais, etc. Jamais é pego desprevenido. Sabe o que falar em qualquer ocasião. Pode ser que esteja sendo instruído, não importa. Mas de vez em quando suas inquietudes, suas angústias e dúvidas escapam. E, como depois do gol contra o Galo, num acesso de choro, ressurge o garoto que olha sua vida de pouco além de um ano atrás e, talvez, não se reconheça mais.