A confiança de volta ao São Caetano Satisfeito com o rendimento do São Caetano nos dois jogos que comandou o time, o técnico Estevam Soares não esconde a confiança em atingir a meta estabelecida quando ele assumiu o cargo em substituição a Zetti: chegar entre os cinco primeiros colocados. "Somamos quatro pontos importantes e temos, agora, que aproveitar a chance de matar mais três pontos em casa", comentou Soares, referindo-se ao confronto com o Atlético Sorocaba, sábado, no ABC. Após a vitória sobre o União, em Araras, por 5 a 4, e o empate com o Corinthians, em 2 a 2, o Azulão é sexto colocado, com 23 pontos, igualando-se ao Santo André em pontos, mas perdendo para seu rival no saldo de gols: 5 a 3. Com relação ao time, a idéia de Soares é manter o esquema 4-4-2, sempre priorizando a força de seus volantes na marcação. O time será confirmado após o tático previsto para esta sexta-feira pela manhã no estádio Anacleto Campanella.