A contagem regressiva de Ceni: gol derruba o Palmeiras em 2005

São Paulo e Palmeiras jogam neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, em disputa por vaga na Copa Libertadores. O mesmo confronto, porém, já fez os rivais se encontraram no mata-mata da própria competição continental e o time do Morumbi sempre levou a melhor, como em 2005, quando Rogério Ceni ajudou a definir o confronto.

O Estado relembra essa partida como parte da série especial de partidas inesquecíveis do goleiro. O resgate histórico antecipa a preparação para a homenagem à aposentadoria do capitão são-paulio, que aos 42 anos deve dar adeus ao futebol ao fim desta temporada.

O ano de 2005 é um dos mais vitoriosos da história do São Paulo e a caminhada rumo ao título da Libertadores teve um encontro com o rival, logo nas oitavas de final. O favorito São Paulo levou a melhor no jogo ida, quando ganhou do Palmeiras por 1 a 0, no Parque Antártica. Mas a partida de volta não teve facilidade.

O confronto não teve gols no primeiro tempo e ficou complicado para a equipe do técnico Paulo Autuori quando Josué foi expulso, aos nove minutos do segundo tempo. O Palmeiras, com um a mais em campo, foi para cima e restou ao São Paulo apostar nos contra-ataques para tentar definir o confronto.

Em uma das tentativas o São Paulo finalmente pode acalmar a torcida. Diego Tardelli tentava finalizar na área quando Corrêa foi tirar o perigo e acertou a bola com a mão. O árbitro marcou pênalti e Rogério Ceni partiu para cobrar e ficar frente a frente com o colega de seleção brasileira Marcos. O são-paulino levou a melhor e aos 36 minutos do segundo tempo, abriu o placar.

A noite de 25 de maio terminou ainda mais tranquila para a torcida no Morumbi quando Cicinho, de falta, ampliou. O time estava nas quartas de final e seguiria para o título, em campanha que teria Rogério Ceni como grande destaque e capitão na conquista.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 PALMEIRAS

25/5/2005 - COPA LIBERTADORES

SÃO PAULO: Rogerio Ceni; Cicinho, Fabão, Lugano e Júnior; Renan, Mineiro (Edcarlos), Josué e Danilo; Grafite (Diego Tardelli) e Luizão (Alê). Técnico: Paulo Autuori.

PALMEIRAS: Marcos; Daniel, Nen e Gabriel (Cristian); Corrêa (Ricardinho), Alceu, Magrão, Juninho Paulista e Lúcio; Marcinho e Washington (Osmar). Técnico: Paulo Bonamigo.

GOLS: Rogério Ceni, aos 36, e Cicinho, aos 48 minutos do segundo tempo.