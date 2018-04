A contagem regressiva de Ceni: primeira noite de glória foi contra rival

Para preparar uma especial homenagem ao goleiro Rogério Ceni, o Estado começa a partir deste sábado a publicar uma contagem regressiva dos jogos derradeiros do ídolo do São Paulo. A cada próxima partida da equipe em 2015, será lembrada uma grande participação decisiva do jogador ao longo dos 25 anos de clube.

A recordação inaugural da série remete à campanha do primeiro título dele pelo clube. No mesmo palco onde o São Paulo enfrentou o Joinville, neste sábado, pelo Brasileirão, Rogério Ceni começou a se tornar ídolo. Em 1994, ainda aos 21 anos, reserva de Zetti e atuando no time alternativo do clube, o então jovem goleiro defendeu dois pênaltis e converteu outro, em um confronto com o Corinthians. A atuação decisiva ajudou a colocar a equipe na final da Copa Conmebol.

Na noite de 9 de dezembro de 1994 o jogador apareceu pela primeira vez em um clássico. O São Paulo disputava a competição com um time chamado de "Expressinho", composto por jovens jogadores e comandado pelo técnico Muricy Ramalho. Aquela mesma geração revelou além de Rogério, jogadores como o zagueiro Bordon e os atacantes Caio e Denilson.

Contra o Corinthians, o São Paulo havia vencido o jogo de ida, no Pacaembu, por 4 a 3. Mas a derrota por 3 a 2 na volta, no Morumbi, levou a decisão para os pênaltis, quando Rogério Ceni deu pistas de como ficaria marcado como ídolo. Evitou os gols nas cobranças de Leandro e Gralak, fora ter balançado as redes quando teve de chutar contra o gol de Ronaldo.

O placar de 5 a 4 eliminou o rival e levou o Tricolor para a decisão contra o Peñarol, do Uruguai. O 6 a 1 no Morumbi, na ida, deram a possibilidade da equipe perder por 3 a 0 na volta, em Montevidéu, e ainda assim regressar para a capital paulista com o título. A conquista foi a primeira taça garantida por Rogério Ceni no clube.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2(5) X 3(4) CORINTHIANS

9/12/1994 - COPA CONMEBOL

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Pavão, Nelson, Bordon e Ronaldo Luís; Mona, Pereira, Denílson e Juninho; Catê e Caio. Técnico: Muricy Ramalho

CORINTHIANS: Ronaldo; Leandro, Gralak, Henrique e Daniel; Zé Elias, Wilson Mano (Embu), Casagrande e Branco (Adil); Tupãzinho e Viola. Técnico: Jair Pereira

GOLS: Caio, aos 15, e Daniel, aos 41 minutos do primeiro tempo. Juninho, aos 13, Tupãzinho, aos 20, e Viola, aos 34 minutos do segundo tempo.