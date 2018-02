A decisão foi profissional, diz Gallo Revelando que tem um carinho muito grande pela Portuguesa, clube em que foi vice-campeão Brasileiro em 96 como jogador, Gallo comentou nesta quarta-feira que sua saída do Canindé ocorreu por motivo profissional. "Os dirigentes e os torcedores tentaram de todo jeito que eu continuasse, passei das quatro da tarde às nove da noite de quarta-feira tentando explicar a situação, mas sou um profissional do futebol e busco um up grade na carreira em todos os sentidos", disse. "O Santos dá a condição de mostrar meu trabalho e dentro disso, a explicação mais plausível que passei a eles foi o crescimento e a evolução normal de um profissional?, finalizou.