A decisão no gramado acontece hoje O campeão paulista vai ser definido dentro das quatro linhas. Essa é a opinião unânime das personalidades que estarão ligadas na decisão de amanhã, no Morumbi. Entretanto, as críticas à bagunça envolvendo os tribunais não foram poupadas. Corintianos e são-paulinos, os mais interessados nesta decisão, e palmeirenses e santistas, dizem que o regulamento tem de ficar em segundo plano. A bagunça é tão grande que conseguiu tirar do sério até humoristas. Leia mais no Estadão