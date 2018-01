A difícil afirmação do negro no futebol Estádio do Vasco lotado, 50 mil pessoas comprimidas nas arquibancadas. Para a surpresa do presidente da República, Washington Luís, todos estavam em pé, saudando-o com aplausos, antes do início do jogo entre seleções do Rio e São Paulo. Era uma tarde de 1927 e tudo corria bem até que os paulistas decidem abandonar o campo, revoltados com a marcação de um pênalti. Irritado, o presidente manda um oficial de gabinete descer ao campo, ordenando o reinício da partida. Feitiço, mulato disfarçado, dá o recado de cara amarrada: o doutor Washington podia mandar lá em cima, mas cá embaixo quem mandava era ele. E comandou a saída dos jogadores. O presidente, ofendidíssimo, não teve outro remédio senão ir embora. Leia mais no Estadão