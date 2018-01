A dúvida do Santos: Robinho ou Robão? As atuações de Robinho na fase final do Campeonato Brasileiro causaram um dilema na Comissão Técnica e no Departamento Médico do Santos. Antes uma unanimidade, o trabalho de fortalecimento muscular do jogador agora virou polêmica. Alguns temem que um Robinho mais forte possa significar um Robinho menos habilidoso. ?Havia um projeto para que isso fosse feito no começo de 2003. Agora estamos em dúvida. Vamos mexer em um negócio que está rendendo tão bem??, questiona Luís Rosan, fisioterapeuta do clube. Leia mais no Jornal da Tarde