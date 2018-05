À espera da Copa, Borja pode virar desfalque no Palmeiras em breve

O atacante Miguel Borja vive boa fase no Palmeiras e grande expectativa nos próximos dias. O artilheiro do time na temporada com 11 gols deve saber depois do clássico com o Corinthians, no domingo, se será convocado para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. O técnico da seleção colombiana, José Pékerman, promete anunciar nos próximos dias a lista dos 23 convocados.

+ Tabela da Copa do Mundo Rússia 2018

+ Palmeiras rebate FPF: 'Cada vez se enrolam mais'

O palmeirense tem boas chances de estar na relação, afinal esteve presente no grupo que em março enfrentou França e Austrália em amistosos. Se a expectativa se confirmar, Borja precisará se apresentar em Bogotá entre 20 e 21 de maio para participar do período de preparação da Colômbia para a Copa da Rússia. Outro nome com boa oportunidade de ser chamado é do zagueiro Yerry Mina, que atuou por duas temporadas no Palmeiras.

A partida com o Corinthians, portanto, deve ser um dos últimos compromissos de Borja antes da Copa. Pelo calendário do Palmeiras, depois do clássico, a equipe recebe o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e o América-MG, pela Copa do Brasil. Este jogo, no entanto, está marcado para o dia 23, já depois do início da preparação da Colômbia.

A Colômbia inicia os treinos em Bogotá entre os dias 20 e 21 de maio. A equipe tem marcada para 25 um treino aberto ao público no estádio El Campín, para viajar depois no dia seguinte à Itália, onde continuará com a programação. Em 1º de junho, a seleção vai fazer o primeiro amistoso preparatório, contra o Egito.