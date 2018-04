À espera de Danilo Barcelos, Doriva segue sem definir Ponte Preta

A Ponte Preta está praticamente definida para buscar a primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro da Série B neste sábado, quando recebe o Londrina, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela terceira rodada. Esse será o segundo dos seis jogos que o time precisa realizar com os portões fechados devido à punição imposta pelo STJD por conta da invasão de torcedores no Brasileirão do ano passado.

+ André Castro vira opção para enfrentar o Londrina

+ Polícia prende 20 pessoas após briga entre torcedores da Ponte e do Guarani

O técnico Doriva ainda vai realizar uma atividade nesta sexta-feira, mas a base será a que treinou nesta quinta. Liberado da atividade da última quarta para acompanhar o nascimento da filha, Tiago Real está confirmado no meio de campo ao lado de Paulinho e Nathan. Esse último tem dois cartões amarelos e se for punido desfalcará a Ponte Preta no dérbi contra o Guarani, no dia 5 de maio.

A única dúvida do treinador é na ponta esquerda, já que Orinho cumpre suspensão pela expulsão na vitória sobre o Criciúma por 1 a 0, em Criciúma (SC). Emprestado pelo Atlético Mineiro, Danilo Barcelos aguarda que o seu nome seja publicado no BID da CBF até às 19 horas desta sexta-feira. O lateral-esquerdo de origem briga por uma vaga com Felipe Saraiva.

Com três pontos em dois jogos, a Ponte Preta ainda não venceu em casa nesta Série B. Na estreia, o time foi derrotado pelo Paysandu por 1 a 0.