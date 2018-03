À espera de documento, Aguirre deve estrear à frente do São Paulo no fim de semana

A estreia de Diego Aguirre à frente do São Paulo só deve acontecer no fim de semana, no primeiro jogo das quartas de final do Paulistão contra o São Caetano. Apresentado na segunda-feira, o treinador uruguaio ainda precisa obter seu visto para trabalhar no Brasil.

+ Temporal interrompe treino com Jucilei e Sidão no São Paulo

Após sua coletiva de apresentação, na segunda, já deixou o CT da Barra Funda para tentar acelerar a emissão do documento. A expectativa no clube é que a situação esteja regularizada até sexta.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até lá, é o auxiliar André Jardine que segue no comando interino da equipe. O time viaja nesta terça para Maceió, para enfrentar o CRB na quarta, no estádio Rei Pelé, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. A ida, no Morumbi, terminou com vitória tricolor por 2 a 0.

Apesar de não poder ficar no banco comandando o time, a não ser que consiga o visto ainda hoje, Aguirre estará com a delegação e deve contribuir para a montagem da equipe que entrará em campo. Foi assim no último domingo, quando deu “pitacos” na equipe que venceu o Red Bull Brasil por 3 a 1 de virada, pela 12ª rodada do Estadual.

Aguirre tem pressa para conhecer as opções que terá em mão. Contra o time de Campinas, sugeriu a entrada de atletas como Caíque e Pedro, revelados na base, e observou Diego Souza mais recuado, não como centroavante. Estudioso, o treinador já começa a pensar em possíveis novidades e não descarta rodízios no time, prometendo valorizar os atletas do elenco e dando oportunidades para todos tentarem ganhar espaço.