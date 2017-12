À espera de duelo com Real Madrid, Grêmio chega em Abu Dabi para final do Mundial

Depois de estrear no Mundial de Clubes da Fifa com uma vitória por 1 a 0 sobre o Pachuca, na última terça-feira, na cidade de Al Ain, o Grêmio desembarcou há pouco em Abu Dabi, onde sábado disputará a final da competição. O time gaúcho já vislumbra um provável decisão com o poderoso Real Madrid, que nesta quarta enfrenta o Al Jazira, às 15 horas (de Brasília), na outra semifinal do torneio.

+ Favorito, Real Madrid encara Al Jazira para confirmar vaga na final

+ Renato Gaúcho pode ser o 5º campeão mundial como jogador e técnico

Na terça-feira, a equipe gremista só conseguiu triunfar contra o adversário mexicano após fazer um gol no primeiro tempo da prorrogação, marcado por Everton, depois de empate por 0 a 0 no tempo normal na abertura de sua campanha neste Mundial realizado nos Emirados Árabes Unidos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo informação do site oficial do Grêmio, cerca de 6.200 torcedores do clube estiveram presentes para apoiar a equipe no triunfo obtido no estádio Hazza bin Zayed, em Al Ain. "A promessa é que esse número seja ainda maior na grande final, tendo em vista que muitos gremistas ainda não desembarcaram em solo árabe", projetou o time, por meio de nota publicada em seu site oficial nesta quarta.

Campeão mundial em 1983, quando superou o Hamburgo com dois gols de Renato Gaúcho, hoje técnico gremista, a equipe gaúcha também foi vice-campeã do mundo em 1995, então caindo nos pênaltis diante do Ajax, da Holanda, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

O jogo entre Real Madrid e Al Jazira será em Abu Dabi, onde o time anfitrião, que conta com o atacante brasileiro Romarinho, desafiará o amplo favoritismo dos atuais bicampeões europeus. Esta quarta-feira, por sinal, será de folga para todos os jogadores do Grêmio que enfrentaram o Pachuca na última terça, enquanto atletas que não encararam o rival mexicano realizaram um trabalho físico na academia antes de a delegação gremista deixar Al Ain.