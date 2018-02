À espera de Luxemburgo, Palmeiras pensa em Evair

A diretoria do Palmeiras quer uma comissão técnica que tenha identificação histórica com o clube. A idéia é transmitir confiança ao torcedor no novo projeto de trabalho. Para isso, além de buscar Vanderlei Luxemburgo, treinador que tirou o clube da fila de 17 anos sem títulos em 1993, os dirigentes palmeirenses pretendem trazer um ex-jogador para ser auxiliar-técnico. "Essa é uma idéia antiga. Queremos muito torná-la realidade. E o nosso grande sonho é trazer o Evair", revelou o diretor de planejamento, Luiz Gonzaga Belluzzo. O vice-presidente do Palmeiras, Gilberto Cipullo, admitiu ter procurado o ex-atacante Evair no início deste ano. "A idéia era que ele fosse o nosso coordenador das equipes de base", lembrou. Agora, Evair poderia trabalhar como auxiliar de Luxemburgo - caso o treinador seja mesmo contratado. "Claro que gostaríamos de ter o Evair aqui no Palmeiras, mas ainda não o procuramos, já que não definimos a contratação do treinador", disse Genaro Marino, o diretor de futebol do clube. Evair se desligou há duas semanas da Ponte Preta, onde trabalhava como auxiliar técnico. O ex-atacante recusou um convite para trabalhar com Nelsinho Baptista no Corinthians justamente por não ter identificação alguma com o clube corintiano. No Palmeiras, Evair jogou entre 1991 e 94 (comandado por Luxemburgo) e depois, também em 99 (já com Felipão como treinador). Fez 245 jogos e marcou 127 gols - é o sexto maior artilheiro da história do clube. Outra alternativa para o cargo é o ex-meia Zinho, que, coincidentemente, já é funcionário da Traffic, nova parceira do Palmeiras. Zinho é o gerente de futebol do Miami FC, clube da Traffic nos Estados Unidos. "Por enquanto, para nós, é uma boa ter o Zinho como uma ponte de intercâmbio", disse Genaro Marino. "A idéia é, no futuro, fazer até uma pré-temporada por lá (Miami). Creio que no final de 2008 isso já será possível." Novela A diretoria do Palmeiras está à espera de uma resposta de Luxemburgo. "Ele nos disse que ainda está analisando uma proposta da Inglaterra e ficou de nos responder nos próximos dias", revelou Cipullo. O treinador, que deixou o Santos na quinta-feira, não falou nem para os diretores palmeirenses qual clube o teria procurado. Especulações dão conta de que seria o Queen’s Park Rangers, da segunda divisão da Inglaterra. Mas, na imprensa inglesa, não há nenhuma informação de que o clube troque novamente seu treinador - já houve uma mudança há menos de dois meses. "Há um interesse recíproco. Nós queremos o Vanderlei e ele se interessou pelo nosso projeto. Estamos esperando", admitiu Cipullo. "Mas não podemos ficar reféns. Temos que seguir nosso planejamento. Por isso, continuamos conversando com outros treinadores." Um deles é Dorival Júnior - outro de enorme ligação com o Palmeiras. O ex-técnico do Cruzeiro jogou com a camisa palmeirense no final dos anos 80 e início dos 90. É amigo pessoal de Cipullo e do gerente de futebol, Toninho Cecílio, além de ser sobrinho de Dudu, um dos maiores ídolos da história do clube.