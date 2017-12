À espera de um acordo, Robinho volta a treinar pelo Real

Ainda no aguardo de um acerto entre o Real Madrid e a seleção brasileira, o atacante Robinho voltou a treinar nesta quinta-feira com os companheiros na Espanha. O clube espanhol quer contar com o jogador para a última rodada do Campeonato Espanhol, que acontece neste domingo. Segundo o jornal Marca, os madrilenhos estão amparados por uma autorização da Fifa. A CBF, no entanto, nega que a Fifa tenha liberado o atleta e exige que o mesmo viaje imediatamente para a Granja Comary, no Rio, para fechar o grupo que treina sob orientação do técnico Dunga para a disputa da Copa América, que começa no dia 26. No entanto, o próprio empresário de Robinho, Wagner Ribeiro, afirmou na última quarta-feira que o atacante só se apresentará na seleção na próxima segunda-feira, independente de jogar ou não pelo Real. O próprio Robinho declarou que gostaria de ser campeão pelo time espanhol, uma vez que vive um bom momento, após enfrentar uma série de problemas no início da temporada com o técnico Fábio Capello. Enquanto isso, o técnico Dunga segue trabalhando no Rio com os jogadores que já se apresentaram. O treinador aproveitará o período de treinos, que vai até o dia 20, para tentar entrosar o grupo. O Brasil, que viaja no mesmo dia 20 para a Venezuela, está no Grupo B, ao lado de México, Equador e Chile.