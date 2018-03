À espera de um novo técnico, Chelsea está de olho em Kaká

O clube inglês Chelsea, que em breve anunciará seu novo técnico, estuda maneiras de trazer a Stamford Bridge dois dos craques mais cobiçados do recém-aberto mercado de jogadores, o brasileiro Kaká e o espanhol Fernando Torres. O Chelsea demitiu seu técnico Avram Grant, após o término da temporada. Em seu lugar, especula-se um possível retorno do português José Mourinho, assim como a chegada de Luiz Felipe Scolari, Marcello Lippi, Leslie Mark Hughes e Sven-Goran Eriksson. O clube, no entanto, parece apontar para os holandeses Frank Rijkaard (primeira escolha) e Guus Hiddink. Enquanto o anúncio do novo técnico para a próxima temporada não é feito, Peter Kenyon, diretor-geral do clube, está ativo no mercado, visando contratar dois jogadores em especial. Kaká, do Milan, e Fernando Torres do Liverpool. Pelo centroavante espanhol, de 24 anos, o Chelsea está disposto a pagar 65 milhões de euros. Um valor recorde destinado a superar a transferência de Zinedine Zidane da Juventus para o Real Madrid em 2001. Vindo à Premier League do Atlético de Madrid (pelo preço de menos de 30 milhões de euros) um ano atrás, Torres marcou 24 gols em 33 partidas do campeonato. Segundo o Daily Mail, nem mesmo a firme oposição do treinador Rafael Benítez poderá dissuadir os dois proprietários do Liverpool, os norte-americanos George Gillet e Tom Hicks, a bloquear a transferência. "Há o desejo por parte de certos dirigentes do Liverpool de vender o jogador a um preço justo. Será necessário ver se eles terão coragem de enfrentar os prováveis protestos dos torcedores", declarou uma fonte próxima ao clube de Anfield. Com relação a Kaká, o clube inglês já tem até uma proposta pronta para o jogador do Milan. Os passes de Didier Drogba e Ricardo Carvalho mais uma considerável quantia em dinheiro. Além de um técnico, das estrelas Kaká e Torres, especula-se que Robinho também interessa ao time londrino.