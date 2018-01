A feliz volta de Narciso a Curitiba Em 5 de maio de 2000, o zagueiro Narciso, do Santos, iniciou, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, o longo tratamento para vencer a leucemia. Nesse dia, foi realizado o transplante de medula óssea, que resultou, três anos após, na cura do câncer no sangue. Desta vez ele retorna à capital paranaense para praticar o futebol e dar continuidade à vida profissional. Leia mais no Jornal da Tarde