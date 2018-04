'A gente vai lutar até o final', diz Bernardo no Vasco

RIO - Autor do gol que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, aos 45 minutos do segundo tempo, no último domingo, 27, no Engenhão, e manteve o Vasco na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o meia Bernardo não aguentou a emoção e chorou após o confronto ao comentar o seu feito.

O jogador ressaltou que o gol acabou sendo um prêmio pelo seu trabalho e que o Vasco agora lutará por mais dois títulos no final deste ano. Além de seguir com a esperança de ser campeão nacional, o clube está na semifinal da Copa Sul-Americana, na qual disputa o jogo de volta contra a Universidad de Chile, nesta quarta-feira, em Santiago.

"Está tudo acontecendo muito rápido, mas estou muito feliz. Isso é um choro de alegria, de emoção. O sentimento não para e a gente vai lutar até o final para ganhar tudo este ano", afirmou Bernardo, que foi campeão da Copa do Brasil, após chegar desacreditado ao Vasco.

"Tenho que agradecer muito ao (diretor de futebol) Rodrigo Caetano. Ele acreditou em mim. Ninguém me conhecia no Rio de Janeiro quando eu cheguei. Está tudo acontecendo muito rápido, mas estou muito feliz", reforçou o atleta.

Já o atacante Alecsandro, que saiu da reserva para fazer o primeiro gol dos vascaínos contra o Fluminense e depois dar o passe para Bernardo marcar o segundo, tem convicção de que o time carioca será campeão brasileiro, embora a equipe precise vencer o Flamengo no próximo domingo e ainda contar com uma derrota do líder Corinthians para o Palmeiras.

"A gente não só está vivo como seremos campeões. A nossa força vem de todo mundo estar concentrado, unido, querendo o bem do grupo. No nosso time, o craque é o grupo e estamos de parabéns", afirmou Alecsandro, para depois revelar que contou com o apoio de Ricardo Gomes no último sábado, quando o técnico, que segue em recuperação de um Acidente Vascular Cerebral, visitou os jogadores na concentração vascaína.

"Ricardo Gomes esteve ontem (sábado) na concentração. Cumprimentei-o e ele me disse: ''Sei que vai fazer um gol. Confio em você''. Foi ele que me trouxe ao Vasco, confia em mim", acrescentou o atacante, para depois lembrar que fez valer o apelido que ganhou com a camisa vascaína. "Eu avisei que hoje (domingo) poderia narrar ''Alecgol'' que eu ia fazer um. Me concentrei para que na hora que entrasse pudesse ajudar. O que eu consegui", comemorou.