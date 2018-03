A grande chance de Wendell no Corinthians A experiência do menino Wendell no time principal do Corinthians se resume aos 25 minutos em que esteve em campo na vitória sobre o Juventude, no Pacaembu. Até o clássico de domingo passado, contra o Santos, o rapaz jamais tinha imaginado que a chance de ser titular na equipe principal fosse aparecer de forma tão inesperada. A sua escalação contra o Coritiba só foi possível porque o técnico Geninho perdeu os quatro principais volantes: Vampeta e Pingo, machucados, Fabinho e Fabrício, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Leia mais no Jornal da Tarde