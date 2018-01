A grande virada do Real Madrid Em 17 de julho de 2000, o engenheiro Florentino Pérez assumiu a presidência do Real Madrid herdando a assustadora dívida de US$ 250 milhões. Em sua primeira semana no poder, tirou o atacante português Figo do rival Barcelona por US$ 56 milhões. Um ano depois, foi buscar o francês Zidane na Juventus por US$ 65 milhões. O orçamento para o futebol na temporada 2001/2002, que será a de celebração do centenário de fundação do clube, é de US$ 143 milhões. Como isso foi possível? Leia mais no Jornal da Tarde