A grife Cruzeiro não pára de crescer Os irmãos Perrella, Zezé e Alvimar, querem fazer do Cruzeiro modelo de excelência do futebol brasileiro. Estão no poder há mais de oito anos. A dinastia começou com Zezé, o mais velho. Eleito em 1994, ficou até 2002, quando passou a presidência a Alvimar, em legítimas eleições. ?Quando assumi o Cruzeiro, o clube tinha apenas um computador. Hoje, o patrimônio é imenso. O clube é uma grife?, orgulha-se Zezé, um dos condutores do título brasileiro perseguido havia 32 anos. É mais que uma grife. Os números impressionam. Na área de 90 mil metros quadrados, no rico bairro da Pampulha, foi construída a Toca II, um centro de treinamento erguido a peso de ouro. ?Receita simples: vendemos jogadores e construímos isso aqui?, diz Zezé à Agência Estado, enquanto aponta para um dos quatro campos do CT, que ainda tem hotel, centro de fisiologia e fisioterapia, quadras, escritórios ? estrutura de dar inveja aos europeus. O dinheiro saiu de parte das vendas de Fábio Júnior (US$ 15 milhões), Alex Alves (US$ 7,5 milhões), Evanílson (US$ 7 milhões) e outros. ?A Hicks Muse (fundo de pensão norte-americano) entrou com US$ 2 milhões?, ressalta Zezé. Parte do dinheiro foi usada na construção do prédio da administração de todos os setores do clube ? oito andares no centro de BH. Não é só isso. O clube tem ainda a Toca da Raposa I, um dos primeiros CTs construídos no Brasil, onde ficam os meninos das categorias de base. ?Temos escola de primeiro e segundo graus dentro da Toca. Já formamos uma turma. Na segunda, que cola grau no final do ano, o goleiro Gomes será o paraninfo.? Nas contas de Zezé, o Cruzeiro tem cerca de 70 mil meninos nas categorias de base, escolinhas conveniadas no Brasil, Dallas (EUA), Japão e parcerias com 1.300 AABB (associação do Banco do Brasil). ?E depois tem gente invejosa que diz por aí que o Cruzeiro é de meeiros, sócio de empresários. Somos meeiros, mas pergunta aos jogadores se querem sair daqui. São contratos longos, pagamos em dia?, diz Zezé. Os Perrella anunciam um déficit de R$ 14 milhões por ano. Arrecadam R$ 26 milhões, mas as despesas alcançam quase R$ 40 milhões. Para equilibrar, terão de vender dois jogadores. ?Não é um problema. A política é pé no chão. Temos parceiros (Fiat, Lousano, Energil C e Topper) que nos ajudam.? O contrato com a Topper acaba no fim deste mês. Seis empresas querem o lugar. A Nike é a candidata mais forte. Quer a grife do Cruzeiro e participar do bolo da venda de camisas ? 15 mil por mês. Zezé e Alvimar estudam propostas. Não há limite para o clube das cinco estrelas.