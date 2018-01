A lição que Rogério não quer esquecer Dos jogadores que sobreviveram à fatídica derrota para o Grêmio, na final da Copa do Brasil do ano passado, em pleno Morumbi, quando o técnico ainda era Vanderlei Luxemburgo, o lateral Rogério talvez seja o único que faz absoluta questão de não apagar aquele jogo da memória. Por piores que sejam essas lembranças, são elas que podem ajudar o Corinthians hoje diante do São Paulo. ?Entramos em campo para enfrentar o Grêmio achando que o jogo já estava ganho e o título estava conquistado. É isso que não pode acontecer diante do São Paulo?, sustenta o lateral corintiano, que finalmente superou a marca de ter vindo do inimigo Palmeiras. Leia mais no Jornal da Tarde