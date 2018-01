A líder Real Sociedad joga em Sevilha Invicta e líder isolada do Campeonato Espanhol. É a Real Sociedad que neste sábado, pela 13ª rodada, enfrenta o Sevilla, fora de casa. O time de San Sebastián continua surpreendendo os adversários. Está três pontos à frente do Mallorca, segundo colocado. Raynald Denoueix, técnico da Real Sociedad, não poderá contar com Xabi Alonso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Sander Westerveld, que sofre de uma gastroenterite, é dúvida. No lugar de Alonso, o treinador Denoueix poderá escalar Tayfun Korkut. Nas demais posições, o time será o mesmo que vem jogando, com o russo Karpin, no meio, e o iugoslavo Kovacevic. O jogador russo renovou o contrato com a Real Sociedad até junho de 2004. ?Decidimos prorrogar o contrato dele porque é bom que já pensemos a médio prazo?, disse Roberto Olabe, diretor do clube. Outra preocupação da direção da Real Sociedad é manter Kovacevic. Mas Olabe não acredita que seja difícil mantê-lo. ?Ele (Kovacevic) está encantado aqui. Seu rendimento tem sido fenomenal, por isso estamos tranqüilos?, explica Olabe. De Pedro, uma das revelações da equipe, já desperta interesse de outros clubes, como o Newcastle. ?Mas a nossa relação com eles não tem nada a ver com o nome de nenhum jogador.? Há 22 anos, jogando no Estádio Ramón Sánchez, do Sevilla, a Real Sociedad perdeu a invencibilidade depois de 32 rodadas, em uma época de ouro do time. Em Madri, o Rayo Vallecano recebe o Barcelona, que ocupa apenas a 10ª posição no campeonato. ?Uma vitória é fundamental para afastarmos a crise e a vergonha que rondam o clube?, disse o goleiro argentino Bonano. O técnico Louis van Gaal aposta nos talentos de Riquelme e Saviola, confirmados para o jogo, assim como o holandês Kluivert. Porém, não poderá contar com os zagueiros Frank de Boer e Patrick Andersson, machucados. O Rayo Vallecano é o penúltimo colocado com nove pontos. Demais jogos: Malaga x Villarreal; Recreativo x La Coruña e Valencia x Racing.