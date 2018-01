A líder Real Sociedad recebe o Celta A Real Sociedad, líder invicta do Campeonato Espanhol com 37 pontos, enfrenta neste sábado o Celta, em casa, pela 18ª rodada, e precisa da vitória para se manter na ponta sem depender do resultado do Real Madrid - que tem 36 pontos e jogará domingo contra o Atlético de Madrid. O técnico francês Reynald Denoueix contará com o retorno do meia De Pedro, que estava afastado há um mês dos gramados. Mas continuará sem poder escalar Xabi Alonso, que divide com De Pedro a criação das jogadas. O Celta, que não terá o meia russo Mostovoi, deverá jogar na retranca, tentando suportar ao máximo a pressão dos anfitriões. Miguel Angel Lotina, técnico do Celta, não quer que as ausências de jogadores sirvam de desculpa para justificar uma possível derrota contra o líder do campeonato. "Se perdermos, será porque a Real Sociedad terá sido melhor. É claro que faltam jogadores importantes, mas os que vão jogar também são bons", afirmou o treinador, que não terá os zagueiros Berizzo, Fernando Cáceres e Sergio Fernández. Em Barcelona, a equipe dirigida pelo holandês Louis van Gaal, que completará 200 partidas no comando do time catalão, recebe o Valencia, que precisa de um bom resultado para apagar a impressão deixada contra os favoritos ao título - La Coruña (1 a 0), Real Madrid (4 a 1) e Real Sociedad (2 a 2).