A máquina que fará o Corinthians voar A principal ?contratação? do Corinthians para a disputa da Copa Libertadores da América deve chegar ao Parque São Jorge até o final da semana. O reforço é de origem russa e já é um velho conhecido nos países de primeiro mundo: o GO2 Altitude, um equipamento que consegue simular a atmosfera das grandes atitudes mesmo que o atleta esteja ao nível do mar. Na primeira fase da Libertadores, o Corinthians terá dois jogos na altitude: contra o Cruz Azul (México), a 2.300 metros, dia 26 de março; e o The Strongest (La Paz), a 3.480 metros, dia 9 de abril. O equipamento foi cedido sem qualquer custo ao Corinthians pelo professor de fisiologia da Universidade Federal de Santa Maria (RS), Luiz Osório Cruz Portela. A operação do equipamento, no entanto, ficará a cargo do próprio Corinthians, sob a responsabilidade do fisiologista Renato Lotufo e do preparador físico Moraci Sant?Anna. De acordo com as pesquisas feitas pelo russo Alexei Korolev, apresentadas no último congresso de medicina esportiva em Aukland, Nova Zelândia, os resultados do equipamento foram considerados entre 9% a 11% melhores do que se a adaptação dos atletas testados fosse feita na própria altitude. Antes de optar pala utilização do GO2 Altitude, Renato Lotufo e Moraci Sant?Anna analisaram outros equipamentos que fazem a mesma função. A Nike tem um aparelho semelhante em seu laboratório, em Portland (EUA), mas o Corinthians esbarrou em alguns empecilhos para utilizálo. Além da distância e do tempo - o time precisaria passar 10 dias nos Estados Unidos - os jogadores teriam de dormir juntos num apartamento climatizado, já que esse tipo de adaptação é feita só durante o sono. O uso do laboratório da Nike, porém, ainda não foi definitivamente descartado. Dependendo do que ocorrer com o time nas finais do Campeonato Paulista, o Corinthians pode utilizá-lo como reforço, pelo menos antes do jogo contra o Cruz Azul. ADAPTAÇÃO - Como o GO2 Altitude ficará no Parque São Jorge até o final da Libertadores, os jogadores se submeterão à adaptação no próprio clube. Além disso, a logística do processo exigirá menos sacrifício por parte dos atletas, já que esse tipo de equipamento permite a adaptação de quatro jogadores ao mesmo tempo, uma hora por dia. ?Embora os testes indiquem índices superiores, com doses diárias de uma hora o atleta consegue chegar a quase 100% de aclimatação em relação a um indivíduo que tenha passado um período de adaptação de 30 dias na altitude, o que já representa um avanço fantástico?, observa Lotufo. De acordo com o planejamento, antes de se submeterem ao GO2 Altitude, os jogadores farão teste em outro equipamento, o Colorado Altitude Training (CAT), que o clube já dispõe, capaz de determinar a capacidade de adaptação de cada jogador aos efeitos da altitude. Com os resultados em mãos, médicos e preparadores programarão os computadores do GO2 Altitude de acordo com as necessidades de cada atleta. ?Depois de um mês de tratamento no GO2, os jogadores se submeterão a nova avaliação no CAT. Aí, será possível determinar o ganho real de cada um em relação à altitude?, explica Lotufo.