A paixão santista está no ar Antes mesmo de o Santos chegar à final do Campeonato Brasileiro, em 2002, contra o Corinthians, o jornalista José Calil e o produtor Valdir Nogueira tinham um projeto para o time. Queriam a todo custo um espaço em uma rádio de São Paulo para fazer um programa todo voltado para o clube. Só deu certo no dia 10 de março de 2003, quando o programa Santos Vivo, na Rádio Trianon, foi ao ar das 16h30 às 17h30. Leia mais no Jornal da Tarde