A partir de agora na Copa, quem perder voltará para casa A primeira fase da Copa da Alemanha terminou nesta sexta-feira, com os últimos jogos do grupo H. Das 32 seleções que se classificaram para a competição, e que começaram a jogar no dia 9 deste mês, 16 foram eliminadas e outras 16 passaram à segunda fase. Neste sábado, começam as oitavas-de-final. A partir desta fase, as partidas são eliminatórias, e não pode haver empate. Neste caso, o regulamento do Mundial prevê uma prorrogação de 30 minutos mas, diferentemente das duas últimas Copas, não haverá ´gol de ouro´ - quando a equipe que marcasse um gol durante a prorrogação era considerada vencedora. Se a partida seguir empatada após a prorrogação, haverá disputa por pênaltis alternados, cinco para cada equipe. Se ainda assim não houver um vencedor, as equipes partirão para cobranças de pênaltis alternados. Das oitavas-de-final restarão oito seleções, que começarão a disputar as partidas de quartas-de-final na próxima sexta (30) e sábado (1.º de julho). Nesta fase, mais quatro equipes serão eliminadas, e somente quatro disputarão as semifinais, marcadas para a terça-feira (4 de julho) e quarta-feira (5 de julho). Os perdedores vão disputar o terceiro lugar no sábado (8 de julho), ao passo que os vencedores farão a grande final no domingo (9 de julho), no Estádio Olímpico de Berlim.