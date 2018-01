A peneira dos sonhos no futebol feminino Sábado, 11h30, Estádio Rochdale. Aos poucos elas vão chegando, muitas a pé, de bicicleta ou de ônibus ? mas passando por baixo da catraca, já que o dinheiro está curto ?, outras vêm de longe, de Interlagos ou até de outra cidade, Taquaritinga. O sacrifício é por um bom motivo: dia de peneira para fazer parte do time feminino de Osasco, uma parceria com o Colégio e Universidade Sant?Anna. E mais, dirigido pelo técnico Marcelo Frigério das seleções brasileiras de base. Paulo Gonçalves dirige a equipe principal. Os 30 minutos em campo (média de duração de cada partida) podem levá-las do anonimato a uma chance de uma vida melhor. Leia mais no Estadão