A receita do São Paulo nasceu na Arábia Não há muito para um brasileiro fazer na Arábia, quando se pensa em diversão. E isso, por mais estranho que pareça, tem muito a ver com o atual futebol do São Paulo. Milton Cruz, auxiliar de Rojas, explica a razão. ?No semestre passado, estava trabalhando lá, como auxiliar do Oscar. O treino era cedo e de tarde eu não tinha nada para fazer. Ficava vendo campeonatos da Europa. E percebi que nenhum time jogava tão aberto como o São Paulo. Voltei e falei isso para o Oswaldo, mas não teve muito tempo para arrumar a casa. Com o Rojas, foi mais fácil conversar?, explica. Leia mais no Jornal da Tarde