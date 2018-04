A redenção de Valdson no Corinthians A tarde não foi só de Fábio Baiano. Valdson também teve seu momento de redenção. Após ter sido vaiado, xingado e humilhado ao entrar em campo como titular, o zagueiro saiu do Pacaembu até com prêmio de melhor jogador da partida contra o Goiás. E dá-lhe desabafo. "O mundo tinha caído na minha cabeça contra o Atlético Paranaense. Homem que é homem faz como eu. Fica quietinho e dá a volta por cima enfrentando a torcida. Encarando quem xingava. Joguei bem, com personalidade. Está aí a resposta para aqueles que duvidaram de mim", dizia o zagueiro. Ele ficou possesso ao saber que havia até comunidades no Orkut criadas em sua "homenagem", batizadas de "Eu odeio Valdson". "No Corinthians, as coisas são exageradas. Tomam proporções inacreditáveis. Mas, quer saber? Sinceramente, não me importo com a opinião do torcedor. Ela é sempre emocional, falta razão, tranqüilidade para analisar. O que vale para mim é o que pensa meu treinador e meus companheiros. O resto não conta." Esperto, o supersticioso Tite - vestido outra outra vez como um corvo, todo de preto - não queria confrontos entre Valdson e o torcedor. Ele queria saborear a vitória chorada, sofrida. "O que valeu no Pacaembu foi que a velha mística corintiana voltou. A vitória no último momento, com um jogador a menos, com gol feito pelo atleta que, contundido, se arrastava em campo. Essa vitória diante do Goiás nos despertou, deu mais confiança para enfrentar o que vem pela frente. A hora é de alegria, de satisfação." Tite não quis bater boca com Celso Roth, que tentava diminuir a vitória corintiana, dizendo que foi "graças aos céus" que o Corinthians venceu. Por pura sorte. "Deixe o Celso dizer o que quiser. Eu sei o quanto de garra, luta e sacrifício custou essa vitória ao Corinthians. O domínio do Goiás foi enganoso porque faltou a efetividade que o meu time teve para fazer o gol. Mas o que vale são esses preciosos três pontos." Passar o São Paulo e o Fluminense e pular do décimo para o sétimo lugar na tabela de classificação deixou a fisionomia de todos muito alegre. Mostrando outra vez o seu lado zen, Tite, apesar de tentado, não quis tripudiar diante do rival do Morumbi. "Não quero falar sobre a campanha dos outros clubes. O que importa, para mim, é que o Corinthians chegou a 51 pontos. Voltamos a ficar colados nos clubes que disputam a vaga para a Libertadores. É isso que eu quero. O Corinthians sempre entre os primeiros e no final lutar por um sprint para ter a chance de estar na Libertadores de 2005. Isso é que conta." Tite tem sérios problemas para a importante partida de quarta-feira contra o Flamengo, no Rio. A expulsão de Wendell terá um forte peso. O treinador o considera seu melhor marcador. Ele também já sabe das diminutas chances de poder escalar Fábio Baiano, que deixou o estádio contundido. Pelo menos, Fabinho voltará a equipe, já livre de suspensão. "Temos de voltar do Rio com um bom resultado. Estamos com o astral lá no alto e o queremos manter", resume Valdson.