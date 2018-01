A situação dos times que brigam pelo acesso à Série A-1 Portuguesa e Rio Preto garantiram presença na Série A-1 do Campeonato Paulista após a rodada de quarta-feira à noite e restam agora apenas duas vagas. Seis times ainda brigam pelo acesso, três em cada grupo. Confira a situação para a última rodada, que acontece neste fim de semana. A briga pelo acesso Grupo Time Pontos O que precisa fazer 2 Bandeirante 5 (saldo -1) Vencer a Portuguesa, no Canindé. Se empatar, torce por empate entre São José e Guarani São José 5 (saldo -3) Ganhar do Guarani e torcer para a Lusa não perder. Pode até empatar se a Portuguesa ganhar Guarani 4 Precisa bater o São José e torcer para a Lusa empatar ou vencer 3 Mirassol 8 (saldo 2) Empatar com o Rio Preto. Se perder, torce por empate no outro jogo União São João 5 (saldo -1) Precisa vencer o Botafogo por pelo menos três gols de diferença e torcer por derrota do Mirassol Botafogo 5 (saldo -2) Tem que bater o União São João por pelo menos quatro gols de diferença e torcer por derrota do Mirassol